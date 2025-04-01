В компании, которую в США считают «оружием российской пропаганды», проходят обыски

Сотрудники СК и МВД пришли с обысками в бывший «Вагнер-центр» в Петербурге

Сотрудники Следственного комитета России вместе с тремя десятками оперативников МВД проводят обыски в офисе IT-компании «Аеза Групп» на Зольной улице в Санкт-Петербурге. Ранее в этом здании располагался ЧВК «Вагнер-центр», сообщает «Фонтанка».

По данным издания, обыски проходят в рамках уголовного дела, касающегося, предположительно, обналичивания денег и организации преступного сообщества.

«Аеза Групп» — это хостинг-провайдер, специализирующийся на предоставлении серверов. Компания интересна не только благодаря своему расположению в известном бизнес-центре, но и упоминаниям в зарубежных СМИ.

Например, летом 2024 года американское издание The Record писало об «Аеза Групп» как об организаторе проекта Doppelgänger в Европе. Его обвиняют в деятельности, направленной на «дезинформацию» и «продвижение Кремля» в США и странах Западной Европы.

До этого силовики пришли с обысками в офис делового журнала «Компания» в Москве. Причиной стало расследование уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко. Из офиса была изъята техника.

В сети были опубликованы кадры с места события, на которых видно полицейские автомобили у здания офиса делового журнала.

Ранее силовики пришли с обысками в российскую IT-компанию.