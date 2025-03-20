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Силовики пришли с обысками в российскую IT-компанию

В офисе IT-компании «Крок» в Москве прошли обыски
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Global Look Press

Силовики приехали c обысками в офис одной из крупнейших IT-компаний «Крок» в Москве. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

«Правоохранительные органы в четверг утром приехали в офис компании «Крок», проводятся обыски, изучается интересующая документация», — рассказал собеседник агентства.

В Telegram-канале самой компании в 12:05 мск сообщили, что «Крок» продолжает свою работу в штатном режиме. Все бизнес-процессы, включая поддержку клиентов, функционируют в рамках установленных регламентов и осуществляются без перебоев.

С чем был связан визит силовиков, не уточняется.

По данным из открытых источников, в 2021 году «Крок» занимала девятое место по выручке среди всех российских IT-компаний. Она специализируется на IT-услугах в области системной интеграции, Big Data, блокчейне, искусственном интеллекте, машинном обучении и других.

До этого обыски прошли в офисе делового журнала «Компания», расположенного в районе Якиманка в Москве. Обыски проходили в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве у топ-менеджера «Ростеха» Василия Бровко, в офисе была изъята техника.

СМИ публиковали кадры с места события, на которых можно увидеть полицейские автомобили, стоящие у здания.

Ранее полиция провела обыск у экс-помощника бывшего депутата Госдумы Рашкина.

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