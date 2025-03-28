Москалькова: Россия настаивает на возвращении всех вывезенных на Украину курян

Россия настаивает на возвращении 72 жителей Курской области, находящихся на территории Украины, однако украинские власти заявляют о незавершенности процедуры оформления документов. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в своем Telegram-канале.

По словам Москальковой, российская сторона неоднократно обращалась с требованием репатриации граждан. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что процесс документооборота для части курян еще продолжается.

«Мы готовы забрать всех, но украинская сторона ссылается на формальности. Это вызывает вопросы: документы можно оформить оперативно, если есть политическая воля», — написала Москалькова.

Сегодня, 28 марта, с территории Украины в Россию были возвращены 25 жителей Курской области.

19 марта Москалькова сообщила, что российская сторона ведет переговоры с Украиной о возвращении 76 жителей Курской области, находящихся в украинском городе Сумы.

24 февраля омбудсмен заявила о договоренности об эвакуации жителей Курской области из города Сумы через Белоруссию.

Ранее на Западе признали очевидным нежелание Украины прийти к миру.