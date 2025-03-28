Москалькова сообщила о возвращении с Украины жителей Курской области

Москалькова: с Украины в Россию возвращены 25 жителей курского приграничья

С территории Сумской области Украины в Россию удалось вернуть 25 жителей Курской области. Об этом сообщила в своем Telegram-канале сообщила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова.

По ее словам, среди возвращенных граждан РФ много пожилых людей, старше 85 лет, одной женщине — 92 года.

«Не передать словами, какое это счастье — видеть слезы радости. Месяцами родные не знали, где их близкие, волновались, молились за них, надеялись на чудо», — написала Москалькова.

Омбудсмен поблагодарила Международный комитет Красного Креста, Российский Красный Крест, врио губернатора Курской области Александра Хинштейна, а также Белоруссию за «ее посредническую миссию», и «всех, кто принимал участие в подготовке возвращения».

3 марта Москалькова сообщила, что из Украины в Россию были возвращены еще 33 жителя Курской области, ранее вывезенных с территории региона украинскими военными.

Ранее в МЧС сообщили о новом подходе к эвакуации жителей Курской области.