В Могадишо экстренно приземлился самолет с сотрудниками ООН на борту

Самолет, на борту которого находились сотрудники ООН, совершил экстренную посадку в аэропорту в столице Сомали. Об этом сообщил телеканал Arlaadi Media, опубликовав соответствующий материал в аккаунте на платформе X.

«Рейс UN684 <...> совершил аварийную посадку в Могадишо после того, как техническая проблема помешала ему приземлиться в городе Байдабо», — рассказали журналисты.

По их словам, всего в воздушном судне находились 17 сотрудников ООН.

В тексте уточняется, что в момент приземления лайнер не выпустил переднее шасси. Тем не менее все пассажиры были благополучно эвакуированы и никаких данных о пострадавших не поступало.

29 марта легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автомобильной трассе у поселка Сосновка в Вологодской области. Воздушное судно следовало из Череповецкого района региона в Ярославскую область, но членам экипажа пришлось прервать полет.

Как рассказали в министерстве внутренних дел РФ, в результате инцидента никто не пострадал. Позже стало известно, что самолет выполнял учебно-тренировочный полет, а на его борту находился только один человек.

Ранее самолет, следовавший в египетский город Шарм-эш-Шейх, совершил вынужденную посадку в Сочи из-за больного пассажира.