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Летевший в Египет самолет совершил посадку в Сочи из-за больного пассажира

Летевший в Шарм-эш-Шейх российский самолет сел в Сочи из-за больного пассажира
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Depositphotos

Летевший в Египет российский самолет совершил вынужденную посадку из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщает Telegram-канал Aviaincident.

Во время нахождения следовавшего из Тюмени в Шарм-эш-Шейх самолета Boeing 757 в воздушном пространстве Грузии экипаж доложил о больном пассажире. Командир воздушного судна принял решение о срочной посадке в аэропорту Сочи.

Самолет приземлился удачно, никто не пострадал.

25 марта сообщалось, что летевший из Лос-Анджелеса в Китай американский самолет вынужден был вернуться в США из-за отсутствия паспорта у пилота.

24 марта сообщалось, что пилота, который был в составе экипажа самолета, совершившего в 2023 году аварийную посадку в поле в Новосибирской области, уволили из авиакомпании.

В тот же день самолет казахской авиакомпании из-за больного пассажира совершил вынужденную посадку в Азербайджане.

Ранее в Турции самолет вернулся обратно в аэропорт вылета из-за приступов рвоты у пассажиров.

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