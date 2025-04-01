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Швеция планирует модернизировать 64 тыс. убежищ

Швеция выделяет $10 млн на проверку и модернизацию убежищ в 2025 году
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Global Look Press

Шведское управление гражданской защиты и готовности к ЧС заявило о выделении 100 млн шведских крон (около $10 млн) на проверку и модернизацию убежищ в 2025 году. Об этом сообщает The Local.

В ведомстве подчеркнули, что в стране существуют 64 тысячи убежищ, проект по их модернизации рассчитан на 2-3 года.

В этом году управление планирует заменить в убежищах фильтры, используемые для защиты от химического и радиологического оружия.

В январе сообщалось, что в Норвегии построят больше бомбоубежищ на случай «наихудшего сценария войны».

Правительство страны вновь утвердило требование, что при постройке домов площадью более 1000 кв. м их необходимо оборудовать убежищами. Укрытия в Норвегии не строили с 1998 года.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил о беспокойстве насчет состояния системы бомбоубежищ из-за рисков ядерной войны. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин не будет колебаться насчет применения ядерного оружия в случае угрозы для России.

Ранее в Швеции допустили сокращение военного контингент США в Европе.

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