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В Норвегии построят убежища для «наихудшего сценария»

В Норвегии решили построить первые с 1998 года бомбоубежища на случай войны
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Eddie J. Rodriquez/Shutterstock/FOTODOM

В Норвегии построят больше бомбоубежищ на случай «наихудшего сценария войны». Об этом сообщает NRK.

Правительство страны вновь утвердило требование, что при постройке домов, площадью более 1000 кв. м, их необходимо оборудовать убежищами. Укрытия в Норвегии не строили с 1998 года.

«Ситуация вокруг нас более непредсказуема. Мы должны позаботиться о гражданском населении в случае наихудшего сценария — войны или вооруженного нападения», — заявила министр по чрезвычайным ситуациям Эмили Мель

Правительство предлагает оборудовать убежища двух типов: для защиты от радиоактивных и химических веществ, а также от взрывчатых веществ.

До этого президент Сербии Александар Вучич заявил о беспокойстве насчет состояния системы бомбоубежищ из-за рисков ядерной войны. Он уверен, что президент РФ Владимир Путин не будет колебаться насчет применения ядерного оружия в случае угрозы для России.

Ранее Медведев предупредил Европу, что бомбоубежища не спасут от «Орешника».

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