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В Сербии проверят систему бомбоубежищ

Вучич заявил о беспокойстве насчет бомбоубежищ из-за рисков ядерной войны

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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич заявил о беспокойстве насчет состояния системы бомбоубежищ из-за рисков ядерной войны. Об этом сообщает телеканал TV Pink.

«Первые отчеты, которые я получил от наших муниципальных служб, и доклад нашей армии в связи с бомбоубежищами и тем, сколько людей мы могли бы в любой момент принять в убежища, которые могут выдержать и ядерный удар — удручающие, и мы должны в кратчайшие возможные сроки сделать большую работу», — заявил Вучич в эфире.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин не будет колебаться насчет применения ядерного оружия в случае угрозы для России.

До этого стало известно, что Германия планирует расширить существующую в стране сеть бомбоубежищ, так как в настоящий момент укрытия могут вместить лишь незначительную часть населения.

Об укрытиях власти вспомнили из-за «российской угрозы».

Ранее министр обороны ФРГ заявил, что конфликт на Украине перестал быть региональным.

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