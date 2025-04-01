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В РФ начнут отмечать День наставника

Путин подписал указ о праздновании Дня наставника 2 марта
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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, по которому 2 марта в стране будет праздноваться День наставника. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

«Установить День наставника и отмечать его 2 марта», — говорится в тексте.

В указе уточняется, что решение было принято с целью популяризации института наставничества среди россиян и его дальнейшего развития. Сам документ вступил в силу в день его подписания.

9 ноября 2024 года Путин подписал закон о доплатах гражданам страны, занимающимся наставничеством на работе. На этом фоне в Трудовой кодекс РФ было введено понятие «наставничество в сфере труда», содержание и сроки которого определяются самими работодателями и сотрудниками.

Из документа следует, что работодатель может просить сотрудников заняться наставничеством, но оно проводится только на основании письменного согласия гражданина. Кроме того, доплаты за соответствующую работу должны быть прописаны в локальных нормативных актах или коллективных договорах.

Ранее в министерстве экономического развития РФ отметили лучшие практики наставничества на российских предприятиях.

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