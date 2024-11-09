В России ввели доплаты за наставничество на работе

В Трудовом кодексе России закрепили наставничество как дополнительную работу, за которую положена доплата. Соответствующий федеральный закон, опубликованный на официальном сайте правовых актов, подписал президент РФ Владимир Путин.

В ТК РФ ввели понятие «наставничество в сфере труда». Содержание, форма и сроки наставничества закрепляются в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему. Работу по наставничеству поручает работодатель, но она проводится на основании письменного согласия сотрудника, отмечается в законе.

Доплаты за наставничество могут быть установлены локальными нормативными актами, соглашениями или коллективными договорами.

В октябре HR-директор компании NC Logistic Ирина Пак отмечала, что если работодатель вкладывает деньги и время в профессиональное развитие сотрудника, тот получает дополнительную мотивацию, старается проявить себя и оправдать ожидания руководства. Именно таким образом создается лояльный костяк любой компании, подчеркивала она.

Ранее выяснилось, что руководители российских компаний не готовы довериться нейросетям.