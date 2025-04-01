Мигрантам в Красноярском крае запретят работать в нескольких отраслях

В Красноярском крае расширили список сфер, где запрещено работать мигрантам по патентам. На этот раз добавили запреты на деятельность в сфере доставки еды, общепита, образования и красоты. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Как уточняется, соответствующий документ уже пописал глава региона Михаил Котюков.

Накануне сообщалось, что в Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов в нескольких отраслях. Документом вводятся ограничения на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в 16 сферах экономики, включая курьерскую доставку, общественное питание, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

В правительстве подчеркнули, что указ не подразумевает полного запрета на работу. Иностранцы смогут продолжать трудиться в тех сферах, где наблюдается кадровый дефицит, таких как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживание зданий и территорий.

Ранее в Вологодской области мигрантам запретили работать на стройках.