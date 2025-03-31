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В Нижегородской области мигрантов лишили работы в ряде отраслей

В Нижегородской области мигрантам запретили работать в доставке и общепите
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Дони Джабборов/«Газета.Ru»

В Нижегородской области вводятся ограничения на работу мигрантов в нескольких отраслях. Соответствующий указ подписал губернатор региона Глеб Никитин, сообщается на сайте нижегородского правительства.

Указ вступит в силу через 10 дней. Как пояснили в региональном правительстве, он был разработан для повышения уровня занятости населения и создания конкурентных условий на рынке труда.

Документом вводятся ограничения на привлечение иностранных граждан и лиц без гражданства к трудовой деятельности в 16 сферах экономики, включая курьерскую доставку, общественное питание, здравоохранение, образование, культуру и спорт.

В правительстве подчеркнули, что указ не подразумевает полного запрета на работу. Иностранцы смогут продолжать трудиться в тех сферах, где наблюдается кадровый дефицит, таких как сельское хозяйство, обрабатывающее производство, строительство, эксплуатация автомобильных дорог и автомагистралей, а также обслуживание зданий и территорий.

В январе мигрантам запретили работать в такси и охране в Татарстане.

Заместитель секретаря Совета безопасности РФ Александр Гребенкин заявлял, что в стране взят курс на коренные изменения в области государственной миграционной политики.

Ранее в Вологодской области мигрантам запретили работать на стройках.

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