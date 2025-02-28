В Вологодской области мигрантам запретили работать на стройках

Власти Вологодской области установили запрет на использование труда мигрантов на стройках. Соответствующее распоряжение губернатора региона Георгия Филимонова опубликовано на официальном портале правовой информации правительства.

В тексте документа говорится о внесении изменений в постановление главы Вологодской области от 17 февраля 2025 года. Оно касается установления запрета на привлечение хозяйствующими субъектами иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

Согласно постановлению, мигрантов запрещается привлекать к работам, связанным с монтажом промышленного оборудования, возведением жилых и нежилых зданий, строительством инженерных сооружений, демонтажем и сносом строений, подготовкой строительных площадок, а также к выполнению электромонтажных, строительно-монтажных, штукатурных, кровельных, отделочных, завершающих и других специализированных строительных работ.

18 февраля глава комитета по межнациональным отношениям Олег Капитанов заявлял, что в Санкт-Петербурге может быть введен запрет на привлечение иностранцев к работе в некоторых сферах, например — в качестве доставщиков. По данным издания «Фонтанка», к петербургскому чиновнику обратился депутат Госдумы Михаил Романов. Он рассказал, что мигранты-курьеры нарушают правила дорожного движения, гоняя по тротуарам, и предложил ограничить иностранцам возможность работать в доставке.

Ранее в Госдуме призвали проверять на знание русского уже получивших гражданство мигрантов.