Напавший с ножом на людей в Амстердаме украинец предстанет перед судьей

NH Nieuws: украинец, напавший на людей в Амстердаме, предстанет перед судьей

Подозреваемый в нападении с ножом на людей в центре Амстердама гражданин Украины предстанет перед следственным судьей 2 апреля, сообщает NH Nieuws.

По данным издания, следственный судья примет решение, продлят ли предварительное заключение подозреваемого на две недели. В этом случае мужчину отправят в следственный изолятор.

После этого может быть принято решение о продлении срока предварительного заключения на срок до трех месяцев.

27 марта полиция Амстердама сообщила, что неизвестный напал с ножом на людей в центре города, около площади Дам. В результате происшествия пострадали пять человек. Позднее стало известно, что преступника обезвредил британский турист. Он передал злоумышленника сотрудникам полиции.

29 марта выяснилось, что нападавшим оказался гражданин Украины.

Ранее россиянин угрожал таксисту ножом из-за стоимости поездки.