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Опубликовано фото экс-менеджера Bloomberg Самареля, которого нашли мертвым

Появилось фото экс-менеджера Bloomberg и его жены, которых нашли мертвыми дома
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Richard Samarel/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Появилось фото, на котором запечатлены бывший менеджер американского информационного агентства Bloomberg Ричард Самарель и его жена Лина. Об этом сообщает РБК.

На фото Самарель, обняв за талию супругу, стоит на фоне парка.

Тела 54-летнего Ричарда Самареля и 45-летней Лины Марии Самарель, а также их девятилетней дочери обнаружили в их доме в Грире (город на западе Южной Каролины) утром 29 марта. Как уточнило издание New York Post, полицейские прибыли на место происшествия после звонка от обеспокоенных соседей. Что стало причиной смерти, пока неизвестно, полиция не уточнила. Однако в офисе окружного шерифа отметили, что «угрозы для общественности нет». У четы остались еще одна дочь и малолетний сын. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее экс-прокурора США нашли мертвой в своей квартире.

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