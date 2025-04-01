Таинственная смерть: экс-менеджера Bloomberg, его жену и маленькую дочь нашли мертвыми

NYP: экс-менеджера Bloomberg Самареля, его жену и дочь нашли мертвыми в их доме

В США при неустановленных обстоятельствах погибли бывший менеджер Bloomberg Ричард Самарель, его жена Лина и девятилетняя дочь. Их тела обнаружили в принадлежавшем им особняке в Южной Каролине. Полицейские не уточняют, что стало причиной смерти, однако утверждают, что «угрозы для общественности нет». Что известно о таинственной гибели членов семьи медиаменеджера — в материале «Газеты.Ru».

Страшная находка

Тела 54-летнего Ричарда Самареля и 45-летней Лины Марии Самарель, а также их девятилетней дочери обнаружили в их доме в Грире (город на западе Южной Каролины). Как уточнило издание New York Post, полицейские прибыли на место происшествия после звонка от обеспокоенных соседей.

Что стало причиной смерти — убийство, несчастный случай или суицид — пока неизвестно, полицейские пока не сообщили. Однако в офисе окружного шерифа отметили, что «угрозы для общественности нет».

«На данном начальном этапе следствие не чувствует, что существует какая-либо угроза для общественности», — рассказал представитель офиса шерифа округа Спартанберг.

По его словам, смерть всех троих наступила между 10:20 и 11:29. Специалисты уже назначили проведение ряда экспертиз, результаты которых помогут установить подробности произошедшего.

Правоохранители уточнили, что в особняке жили и другие члены семьи, которые «были в шоке», когда узнали о случившемся. Вероятно, речь идет о еще одной дочери супругов и их маленьком сыне.

Что известно о погибших

Глава семейства, Ричард Самарель, некоторое время работал менеджером по акциям в агентстве Bloomberg, сообщили журналисты. В 2007 году он покинул должность. Судя по информации в соцсетях, мужчина занимал должность вице-президента Mill Point Capital LLC, а также входил в состав органов правления в других корпорациях.

Жена Самареля Лина — уроженка Колумбии, работала медсестрой в министерстве по делам ветеранов США. В соцсетях она часто публиковала семейные фотографии. Судя по ним, у пары было еще двое детей, еще одна девочка и мальчик. Супруги были женаты с 2009 года и жили в доме с шестью спальнями стоимостью около $800 тыс.

Местные власти добавили, что «были бы искренне признательны за некоторое сострадание в освещении в СМИ и комментариях в социальных сетях» этого случая. Представители администрации Грира отметили, что воздержатся от официального разглашения личностей погибших.

Друзья и знакомые четы Самарель часто комментировали публикации в их соцсетях. Как отметили журналисты Daily Mail, молодая семья «наслаждалась жизнью», а их профили в сети не выдавали признаков каких-либо проблем.

Не первый случай

Чуть больше недели назад бывшего федерального прокурора США Джессику Абер обнаружили мертвой в собственной квартире в городе Александрии (штат Верджиния). Что послужило причиной смерти — полиция не сообщила.

Известно, что Абер занимала должность с 2021 года, ее назначал бывший президент Джо Байден. Полномочия Абер завершились с истечением президентского срока Байдена.

Летом 2023 года в лесу в Колорадо обнаружили мумифицированные останки американской семьи. Две сестры и сын одной из них пытались избежать общества и жить вне городской цивилизации. В леса они ушли годом ранее.