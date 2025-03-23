Экс-прокурора США нашли мертвой в своей квартире

Бывшего федерального прокурора США Джессику Абер нашли мертвой в собственной квартире в городе Александрия штата Виргиния. Об этом в социальной сети X сообщила городская полиция.

По ее информации, офицеры полиции обнаружили ее тело утром 22 марта.

«Департамент полиции Александрии может подтвердить личность женщины — это Джессика Абер, 43 года, бывший прокурора США Восточного округа Виргинии», — сказано в сообщении.

Абер была назначена на пост федерального прокурора экс-президентом Соединенных Штатов Джо Байденом. Она занимала эту должность с 2021 по 2025 год.

До этого генеральный прокурор США Пэм Бонди расформировала межведомственную группу, которая занималась поиском активов российских бизнесменов за рубежом и пресечением обхода санкций против РФ. Сотрудники этого отдела перейдут в подразделения по борьбе с наркотиками и международной преступностью.

К тому же генпрокурор Соединенных Штатов расформировала целевую группу по борьбе с иностранным влиянием на выборы в стране и межведомственную группу по корпоративному сектору.

Ранее Трамп поручил разобраться с юристами, необоснованно преследующими власти США.