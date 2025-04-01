Россиянам рассказали, как правильно шутить 1 апреля

Психолог Коновалов посоветовал смеяться вместе с собеседником, а не над ним

Главное правило шуток — смеяться нужно вместе с собеседником, а не над ним. И касается это не только 1 апреля. Такой совет в интервью РИАМО дал руководитель Городской службы примирения Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Антон Коновалов.

«Смеяться вместе с человеком — это не то же самое, что смеяться над ним. Тем более снимать на видео и потом выкладывать в сеть его поведение в неожиданной и неприятной ему ситуации — это, скорее, нарушение личных границ. Конечно, многое зависит от того, насколько вы хорошо знаете друг друга», — сказал специалист.

Он также посоветовал перед тем, как пошутить, спросить себя: обрадует ли человека эта шутка?

1 апреля — самый веселый день в году, во всем мире отмечают День смеха, или День дурака.

Согласно исследованию Mainsgroup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», почти половина (47,9%) россиян, которых когда-либо разыгрывали, испытывали неприятные ощущения, 21,7% упоминают крайне негативные («страшные») эмоции, и только 19,8% утверждают, что розыгрыши вызвали исключительно положительные чувства.

Ранее эксперт объяснила, как шутить, чтобы не обидеть собеседника.