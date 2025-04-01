Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог объяснила, как шутить, чтобы не обидеть собеседника

Психолог Манцурова посоветовала избегать сарказма в шутках
close
Shutterstock

Шутки с сарказмом или провокациями вряд ли вызовут радость у собеседника, зато обидят его легко. Об этом в беседе с РИАМО предупредила педагог-психолог центра инклюзивного образования «Южный» города Москвы Людмила Манцурова. Кроме того, она напомнила о необходимости уважать личные границы окружающих.

«Если кто-то обращается с просьбой прекратить шутку — прислушайтесь, даже если другим это по-прежнему кажется смешным и безобидным. Помните о том, что вы несете ответственность за свои высказывания, даже если они звучат в шутливой форме», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что важно проявлять эмпатию и уважение к чувствам собеседника.

1 апреля — самый веселый день в году, во всем мире отмечают День смеха, или День дурака. Еще в этот вторник празднуют Международный день птиц, а производители и поклонники крепких напитков могут отдать дань уважения коньяку. Согласно славянским обычаям, 1 апреля из спячки выходит домовой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россияне признались в страхе перед первоапрельскими розыгрышами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами