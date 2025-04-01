Психолог объяснила, как шутить, чтобы не обидеть собеседника

Шутки с сарказмом или провокациями вряд ли вызовут радость у собеседника, зато обидят его легко. Об этом в беседе с РИАМО предупредила педагог-психолог центра инклюзивного образования «Южный» города Москвы Людмила Манцурова. Кроме того, она напомнила о необходимости уважать личные границы окружающих.

«Если кто-то обращается с просьбой прекратить шутку — прислушайтесь, даже если другим это по-прежнему кажется смешным и безобидным. Помните о том, что вы несете ответственность за свои высказывания, даже если они звучат в шутливой форме», — подчеркнула специалист.

Она добавила, что важно проявлять эмпатию и уважение к чувствам собеседника.

1 апреля — самый веселый день в году, во всем мире отмечают День смеха, или День дурака. Еще в этот вторник празднуют Международный день птиц, а производители и поклонники крепких напитков могут отдать дань уважения коньяку. Согласно славянским обычаям, 1 апреля из спячки выходит домовой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

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