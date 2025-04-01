Россияне признались в страхе перед первоапрельскими шутками

Почти половина (47,9%) россиян, которых когда-либо разыгрывали, испытывали неприятные ощущения, 21,7% упоминают крайне негативные («страшные») эмоции, и только 19,8% утверждают, что розыгрыши вызвали исключительно положительные чувства. Это показало исследование Mainsgroup, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Причем негативные эмоции чаще всего испытывают не те, кто стал объектом шуток, а организаторы розыгрышей. Среди последних о крайнем негативе упоминают 37,8%, о неприятных ощущениях — 34,3% и о положительных эмоциях — 20,3%.

Те, кто был объектом розыгрышей, о резко отрицательных эмоциях говорят заметно реже (8,2%), им чаще было неприятно (59,4%), а вот про позитив они упоминают примерно настолько же часто (19,4%).

Так или иначе участие в розыгрышах принимал каждый четвертый опрошенный: 11,4% были их устроителями, а 13,5% — жертвами. В Москве в наличии опыта организации розыгрышей признались 11,3% респондентов, а в Санкт-Петербурге — 7,5%. Жертвами розыгрышей были 12,9% москвичей и 10,9% жителей Петербурга.

Среди жителей других городов больше всего тех, кто разыгрывал других, оказалось в Самаре (19,3%), Тюмени (16,7%), Новосибирске (13,6%), Омске (13,3%) и Челябинске (13%). Меньше всего устроителей розыгрышей — в Волгограде (8,7%), Нижнем Новгороде (8,6%), Перми (8%), Ростове-на-Дону (7,8%) и Краснодаре (3,3%).

О том, что их разыгрывали 1 апреля, чаще других говорят участники опроса из Уфы (24,2%), Перми (20%), Красноярска (18,7%), Челябинска (18,2%) и Волгограда (17,4%). Самая низкая доля жертв розыгрышей — в Екатеринбурге (14,1%), Омске (13,3%), Казани (10,9%), Ростове-на-Дону (9,8%) и Самаре (7%).

24,3% респондентов, принимавших участие в розыгрышах, говорят, что они приобрели бы страховку от неприятных ситуаций из-за первоапрельских розыгрышей, если бы она стоила до 100 рублей. Не готовы на такой шаг 60,4% и затруднились с ответом 15,3%.

Среди устроителей розыгрышей доля тех, кто готов приобрести страховку, заметно выше, чем среди их жертв — 30,8% против 18,8%. В Москве на покупку полиса согласились бы 48,3% организаторов розыгрышей и 21,2% тех, кого разыгрывали, а в Санкт-Петербурге — соответственно 27,3% и 25%.

Больше всего тех, кто разыгрывает других и готов застраховаться от негативных последствий этого, в Красноярске — там купить полис согласились бы две трети (66,7%) организаторов розыгрышей. Также в пятерке лидеров оказались Пермь, Волгоград, Воронеж и Тюмень — в них на страховку готовы согласиться 50% тех, кто устраивает розыгрыши. Меньше всего их доля в Омске (16,7%), Казани (15,4%) и Екатеринбурге (11,1%). А в Уфе и Краснодаре не нашлось никого, кто хотел бы застраховаться от своих неудачных шуток.

Среди тех, кто подвергался розыгрышам, о желании купить страховку от негатива из-за них чаще всего говорят в Красноярске — 50% жертв розыгрышей оттуда готовы потратиться на полис, если он будет стоить не более 100 рублей. Еще на такой шаг готовы треть (33,3%) жителей Омска и Казани, которых разыгрывали, и каждый четвертый из разыгранных жителей Волгограда и Уфы (по 25%).

Отвечая на вопрос о желаемом размере страховой выплаты, около трети (32,9%) участников розыгрышей назвали суммы до 50 тысяч рублей. Мнения остальных респондентов разделились почти поровну: 21,1% говорят, что сумма должна быть в размере от 51 до 200 тысяч, 19,7% назвали суммы в диапазоне от 201 до 500 тысяч и для 21% адекватным было бы возмещение вреда в сумме, превышающей 500 тысяч рублей. Еще 5,3% не смогли назвать размер выплаты, который их устроил бы.

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