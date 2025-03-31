1 апреля — какой сегодня праздник? Что отмечают в этот день в России и мире

1 апреля — самый веселый день в году, во всем мире отмечают День смеха, или День дурака. Еще в этот вторник празднуют Международный день птиц, а производители и поклонники крепких напитков могут отдать дань уважения коньяку. Согласно славянским обычаям, 1 апреля из спячки выходит домовой. Какие еще памятные даты и праздники приходятся на 1 апреля и кто из известных людей родился в этот день — в материале «Газеты.Ru».

Праздники в России и мире 1 апреля

День смеха, или День дурака

1 апреля — главный день в году, когда можно и нужно подшучивать над друзьями. День смеха отмечается во всем мире, однако где именно он зародился, точной информации нет. По мнению советского философа, историка культуры Михаила Шахновича, корни Дня смеха нужно искать в греческой мифологии. Этот праздник, вероятно, связан с традицией проводов зимы и культом бога смеха Гелоса. Он широко распространился по всей Европе, а в России его начали отмечать при Петре I.

В разных странах мира День смеха отмечают по-разному. Так, например в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии шутить принято только в первой половине дня, иначе можно лишиться удачи. В Италии 1 апреля любят менять местами содержимое сахарниц и солонок. В Финляндии — раздают невыполнимые поручения, а в США в ходу шутки в духе «у вас вся спина белая».

Международный день птиц

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Международный день птиц — интернациональный экологический праздник. Его учредили в 1894 году в одном из штатов США, откуда он быстро распространился по всей стране, а затем пришел и в Европу. Сегодня Международный день птиц ежегодно проводится в рамках биологической программы ЮНЕСКО. В России в этот день проходят тематические мероприятия в школах: дети и взрослые выходят в леса и парки, чтобы развесить там скворечники и кормушки для пернатых. Орнитологи к этой дате часто приурочивают свои конференции.

День рождения коньяка

1 апреля свой неофициальный профессиональный праздник отмечают производители коньяка. В 1909 году во Франции утвердили регламенты производства этого крепкого алкогольного напитка. Согласно правилам, перебродившее за зиму молодое вино нужно было разлить по бочкам до 1 апреля. С этого момента начинается отсчет возраста коньяка. В России в честь дня рождения напитка многие винно-коньячные заводы и комбинаты устраивают экскурсии с дегустацией.

День съедобных книг

Международный день съедобных книг — очень необычное мероприятие. Это событие отмечается с 2000 года в разных частях света в формате фестивалей. На них выставляются торты, пироги и другие десерты в виде книг, иногда форма выпечки может быть вдохновлена литературными произведениями. Вначале их фотографируют, оценивают, а потом с аппетитом съедают.

Какие праздники и памятные даты отмечаются 1 апреля в других странах

Фестиваль тюльпанов — Турция. К 1 апреля приурочено открытие ежегодного фестиваля тюльпанов в Стамбуле. Это мероприятие привлекает в страну множество туристов. Высаживают тюльпаны по всему городу — на аллеях, в парках, дворах и вдоль автомагистралей. Фестиваль длится месяц и превращает город в идеальное место для фотосессий.

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День начала национальной освободительной борьбы против английских колонизаторов — Кипр. Этот исторический праздник отмечают в стране в память о событиях 1955 года: именно в этот день на Кипре начала работу Национальная организация кипрских борцов за независимость. Несколько лет спустя остров получил автономию.

Фecтивaль тaнцa «Миякo Oдopи» — Япония. Это один из самых красивых весенних фестивалей в стране. Мероприятие проходит в Киото и приурочено к сезону цветения сакуры. С 1 апреля и на протяжение всего месяца на сцене театра Гион кобу Кабурэндзе устраиваются красочные представления в исполнении гейш. Полюбоваться на танцы съезжаются зрители со всего мира.

Религиозные праздники 1 апреля

День памяти святых мучeникoв Χpиcaнфa и Дapьи Ρимcкиx

Святой Хрисанф родился в языческой семье, получил хорошее образование и очень любил читать. Ему довелось прочитать книги Нового Завета, которые полностью изменили его жизнь. Юноша нашел скрывавшегося от гонений пресвитера Карпофора, принял от него Крещение и начал открыто проповедовать христианство. Отец Хрисанфа пытался вернуть его обратно в язычество и женил на Дарии — жрице Афины Паллады. Однако Дария также вступила на путь христианства. Супругов привели на суд, пытали, безуспешно требуя отречься от Христа, а затем казнили. Место, где Хрисанф и Дария приняли мученическую смерть, стало почитаться, а в пещере поблизости собирались верующие. Узнав об этом, язычники засыпали пещеру и погубили находившихся там клириков. Их память чтут в один день с Хрисанфом и Дарией.

Празднование в честь Cмoлeнcкoй икoны Бoжиeй мaтepи «Умилeниe»

Эта икона явилась в Смоленске в 1103 году. По преданию ее принесли из Грузии, однако кто это сделали и когда точно — не известно. Смоленская икона Божией Матери вдохновляла жителей города на борьбу против польских захватчиков в 1611-1613 годах. Образ хранил у себя в лагере воевода Шеин на протяжение 18 месяцев: именно столько шла оборона города. Сегодня список чудотворной иконы находится в Спасо-Окопном храме города Смоленска.

Православная церковь 1 апреля чтит память: • праведной Софии, княгини Слуцкой;

• преподобного Симеона Псково-Печерского, иеросхимонаха;

• преподобного Иннокентия Комельского, Вологодского;

• мученика Панхария Римского;

• преподобной Вассы Псково-Печерской;

• преподобного Симеона Дайбабского;

• святого Иоанна Блинова исповедника, преподобномученицы Матроны (Алексеевой), монахини.



Католическая церковь 1 апреля вспоминает:



• Хью Шатонефского, епископа Гренобля;

• Мелитона Сардийского;

• мученицу Теодору;

• аббата Валарика;

* Келлаха , архиепископа Арма;

* Жильбера, епископа Кейтнесса;

* святого Теудрига;

* Алиеноры Аквитанской;

* Лодовико Павони.

Народные праздники и приметы 1 апреля

Дарья Грязная

Этот праздник отмечали на Руси в честь христианских святых — Хрисанфа и Дарии Римских. В этот день на полях активно таял снег, на дорогах стояла распутица, поэтому праздник получил эпитет «грязная». В народе считалось, что если в этот день человеку довелось упасть и сильно испачкаться — значит у него нечистые помыслы. Также в этот день женщины белили тканевые холсты, раскладывая их на солнце.

День пробуждения домового

close Кинокомпания братьев Андреасян

Восточные славяне считали, что в этот день просыпается от зимней спячки домовой. Чтобы дух-хранитель очага поскорее принимался за наведение порядка в доме, его старались «умаслить» вкусной едой — хлебом, кашей и молоком. А еще считалось, что домового нужно потешить зрелищами — в этот день было принято шутить и разыгрывать домочадцев. С этим также связана одна девичья примета: чем больше людей поверят в розыгрыш, тем счастливее будет замужество.

Приметы

Если вешние воды идут на реке с шумом — лето будет с обильной травой и плодами.



Если дорога полностью растаяла и на ней виден навоз — будет хлебосольный год.



Если на небе звезд не видно — скоро будет потепление .



. Чем теплее 1 апреля — тем засушливей будет лето.

Какие исторические события произошли 1 апреля

1778 год — новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара — $.



— новоорлеанский бизнесмен Оливер Поллок придумал знак доллара — $. 1808 год — император Александр I провозгласил присоединение Финляндии к России.



— император Александр I провозгласил присоединение Финляндии к России. 1828 год — в Петербурге установили первую колонну Исаакиевского собора.



— в Петербурге установили первую колонну Исаакиевского собора. 1875 год — английская газета «Таймс» первой в мире опубликовала прогноз погоды на неделю.



— английская газета «Таймс» первой в мире опубликовала прогноз погоды на неделю. 1877 год — в Мариинском театре впервые поставили оперу «Аида» на русском языке.



— в Мариинском театре впервые поставили оперу «Аида» на русском языке. 1889 год — в Чикаго запустили в продажу первую посудомоечную машину.



— в Чикаго запустили в продажу первую посудомоечную машину. 1890 год — бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле запатентовал троллейбус.



— бельгийский эмигрант Шарль Ван Депуле запатентовал троллейбус. 1926 год — писатель Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ «Летчик».



— писатель Антуан де Сент-Экзюпери опубликовал свой первый рассказ «Летчик». 1938 год — в Швейцарии презентовали растворимый кофе.



— в Швейцарии презентовали растворимый кофе. 1940 год — в Нью-Джерси впервые продемонстрировали общественности электронный микроскоп.



— в Нью-Джерси впервые продемонстрировали общественности электронный микроскоп. 1946 год — в поселке Саров основывают первый советский ядерный центр.



— в поселке Саров основывают первый советский ядерный центр. 1960 год — запущен спутник TIROS-1, который обеспечил телевещание из космоса.



— запущен спутник TIROS-1, который обеспечил телевещание из космоса. 1976 год — Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company.



— Стив Джобс, Стив Возняк и Рональд Уэйн основали Apple Computer Company. 1985 год — началась продажа легендарных баскетбольных кроссовок Air Jordan.



— началась продажа легендарных баскетбольных кроссовок Air Jordan. 1995 год — начало вещания ОРТ (ныне — Первый канал).

Дни рождения и юбилеи 1 апреля

В 1809 году родился Николай Гоголь — прозаик, классик русской литературы.



— прозаик, классик русской литературы. В 1815 году родился Отто фон Бисмарк — первый канцлер Германской империи (1871—1890).



— первый канцлер Германской империи (1871—1890). В 1840 году родился Илларион Прянишников — русский художник-передвижник.



— русский художник-передвижник. В 1873 году родился Сергей Рахманинов — русский композитор, пианист и дирижер.



— русский композитор, пианист и дирижер. В 1875 году родился Ричард Горацио Эдгар Уоллес — английский писатель, автор сценария к фильму «Кинг-Конг».



— английский писатель, автор сценария к фильму «Кинг-Конг». В 1879 году родился Илья Шатров — русский военный музыкант и композитор.



— русский военный музыкант и композитор. В 1899 году родился Рубен Симонов — актер, главный режиссер Театра им. Вахтангова.



— актер, главный режиссер Театра им. Вахтангова. В 1906 году родился Александр Яковлев — советский авиаконструктор, академик АН СССР, создатель самолетов серии Як.



— советский авиаконструктор, академик АН СССР, создатель самолетов серии Як. В 1910 году родился Сергей Анохин — советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза.



— советский летчик-испытатель, Герой Советского Союза. В 1921 году родился Андре Стиль — французский писатель, лауреат Сталинской премии.



— французский писатель, лауреат Сталинской премии. В 1922 году родился Сергей Алексеев — советский и российский писатель, автор рассказов и повестей для детей.



— советский и российский писатель, автор рассказов и повестей для детей. В 1927 году родился Жак Майоль — французский ныряльщик, первым в мире нырнувший без акваланга на глубину 100 м.



— французский ныряльщик, первым в мире нырнувший без акваланга на глубину 100 м. В 1928 году родился Валентин Берестов — русский советский писатель, переводчик, поэт-лирик, детский писатель.



— русский советский писатель, переводчик, поэт-лирик, детский писатель. В 1939 году родился Геннадий Бортников — советский и российский актер театра, кино и радио, народный артист РФ.

Кто отмечает дни рождения

close Журналист Владимир Познер Антон Денисов/РИА Новости