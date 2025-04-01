Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В центре Москвы произошел пожар в пятиэтажке

360.ru: пожар произошел в пятиэтажке в центре Москвы
close
Светлана Шевченко/РИА Новости

В квартире одного из домов в Большом Балканском переулке в центре Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Об инциденте в экстренные службы сообщил один из очевидцев, который увидел черный густой дым, выходящий из квартиры пятиэтажного дома. На место инцидента выдвинулись спасатели.

«По предварительным данным, возгорание произошло на верхнем этаже здания. Все обстоятельства происшествия уточняются», — добавили в сообщении.

1 апреля сообщалось, что пожар случился в четырехкомнатной квартире одного из домов в районе Зябликово на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, дом №9, корпус 6, в котором 22 этажа. Отмечалось, что дом не газифицирован, плотное задымление наблюдалось на девятом этаже. На место возгорания приехали пожарные. Из загоревшейся квартиры самостоятельно эвакуировались три человека.

24 марта в Telegram-канале МЧС России сообщили, что в Москве потушили пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами. На месте работали более 70 специалистов и 20 единиц техники, возгорание было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел пожар в грузинском ресторане.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами