В центре Москвы произошел пожар в пятиэтажке

В квартире одного из домов в Большом Балканском переулке в центре Москвы вспыхнул пожар. Об этом сообщает 360.ru со ссылкой на собственный источник.

Об инциденте в экстренные службы сообщил один из очевидцев, который увидел черный густой дым, выходящий из квартиры пятиэтажного дома. На место инцидента выдвинулись спасатели.

«По предварительным данным, возгорание произошло на верхнем этаже здания. Все обстоятельства происшествия уточняются», — добавили в сообщении.

1 апреля сообщалось, что пожар случился в четырехкомнатной квартире одного из домов в районе Зябликово на юге Москвы. Инцидент произошел на улице Мусы Джалиля, дом №9, корпус 6, в котором 22 этажа. Отмечалось, что дом не газифицирован, плотное задымление наблюдалось на девятом этаже. На место возгорания приехали пожарные. Из загоревшейся квартиры самостоятельно эвакуировались три человека.

24 марта в Telegram-канале МЧС России сообщили, что в Москве потушили пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами. На месте работали более 70 специалистов и 20 единиц техники, возгорание было ликвидировано.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Красногорске произошел пожар в грузинском ресторане.