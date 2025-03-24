В МЧС уточнили, что пожар охватил крышу гостиничного комплекса в Москве

В МЧС уточнили, что в Москве потушили пожар в здании гостиничного комплекса

В Москве потушили пожар в здании гостиничного комплекса с апартаментами. Об этом сообщили в Telegram-канале МЧС России.

«По периметру установлены подъемные механизмы. На месте работают более 70 специалистов и 20 единиц техники», — говорится в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, к настоящему моменту возгорание ликвидировано, и идет «проливка, разборка [конструкций]».

До этого Telegram-канал Mash писал, что крупный пожар произошел в элитном ЖК «Роза Росса» в центре Москвы. По его данным, горели верхние этажи одного из зданий. Также загорелся пентхаус на последнем этаже здания стоимостью более миллиарда рублей в доме №7 на Зубовской улице, спроектированный итальянским архитектором и дизайнером Пьеро Лиссони.

Жильцы сообщили, что услышали взрывы в ЖК «Роза Росса». Сейчас на месте ЧП как минимум восемь пожарных машин. Территория вокруг ЖК огорожена лентой.

Дептранс Москвы ограничил движение транспорта в районе горящего ЖК. Москвичам посоветовали выбирать пути объезда. Кроме того, обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. В настоящее время пожар локализован.

Ранее стало известно, что при пожаре в ЖК «Роза Росса» в Москве никто не пострадал.