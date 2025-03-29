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В центре Москвы сгорел Aurus Senat за 30 млн рублей

SHOT: в центре Москвы вспыхнул автомобиль Aurus Senat
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auto.ru

В центре Москвы сгорел автомобиль Aurus Senat за 30 млн рублей, сообщает Telegrma-канал SHOT.

«Aurus Senat вспыхнул в самом центре Москвы. Цена такой машины около 30 миллионов рублей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что инцидент произошел на улице Сретенка. По предварительной версии, загорелся двигатель автомобиля. Очевидцы вызвали спасателей.

До этого вице-спикер Государственной думы РФ Владислав Даванков назвал отечественные автомобили Aurus дорогими.

В феврале 2025 года Telegram-канал «Юнашев Live» сообщил, что вместо немецких BMW и корейских Genesis стоимостью 20–30 млн рублей руководители Госдумы высокого ранга ездят на автомобилях Aurus за 40 млн рублей. Рядовым депутатам полагаются стретч-седаны Lada Aura, стоимость которых составляет до 3 млн рублей за единицу.

Ранее первый Aurus Komendant с пробегом появился в продаже в России.

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