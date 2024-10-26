В Москве кассирши едва не сгорели заживо в премиум-автосервисе

В Москве в результате пожара в премиум-автосервисе пострадали три человека. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

«Огонь охватил автомастерскую на 2-м Силикатном проезде. Пламя перекинулось на переходную галерею и заблокировало двух женщин-кассирш, которые находились в соседнем строении. Они получили ожоги», — говорится в публикации.

Также из-за возгорания пострадал еще один сотрудник автосервиса. Всех троих госпитализировали.

В результате пожара в том числе были повреждены оборудование и три автомобиля, которые были на ремонте.

До этого сообщалось, что в автосервисе на первом этаже горят несколько машин, в помещении плотное задымление. С верхних этажей здания проводится эвакуация людей.

Также в октябре загоревшийся в центре Москвы ретроавтомобиль Mercury Grand Marquis сняли на видео очевидцы.

Судя по кадрам, автомобиль загорелся на ходу и остановился в правой полосе. После этого водитель и прохожие стали его тушить. Огонь возник под капотом и стал распространяться дальше в сторону салона.

Инцидент произошел на Смоленской площади. Загоревшейся машине 46 лет.

Ранее в Подмосковье поймали таксиста-мигранта, проткнувшего клиента отверткой.