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Сразу семь Tesla сгорели на парковке автосалона в Германии

В Германии семь автомобилей Tesla сгорели у автосалона, начато расследование
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Chris J Ratcliffe/Reuters

В Германии семь автомобилей Tesla сгорели на парковке автосалона американской марки. Об этом сообщает Spiegel.

«Сегодня рано утром автомобили загорелись перед автосалоном Tesla в Оттерсберге, в районе Верден. Автомобили сгорели полностью», — приводит издание слова представителя пожарной службы.

Местным жителям из-за сильного задымления рекомендовали закрыть двери и окна, тушение пожара уже завершено. Остовы сгоревших машин будут эвакуированы специализированной компанией. На фото с места происшествия видно, что от огня пострадало и само здание автосалона: у него оплавились ворота. Ущерб оценивается в сотни тысяч евро.

Пока неясно, связан ли пожар с всемирным днем ​​протеста TeslaTakedown, отмечает Spiegel. О массовых поджогах автомобилей Tesla в США и протестах против компании Илона Маска подробно писала «Газета.Ru».

Ранее в Рязанской области осудили мужчину, который продал свою Lada и заявил о ее угоне.

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