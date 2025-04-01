В больницах Газы закончились обезболивающие

В больницах сектора Газа закончились препараты для обезболивания, передает Al Jazeera.

По данным телеканала, по этом причине врачи в анклаве не могут лечить раненых и предоставлять медицинскую помощь жителям.

В конце марта палестинцы в секторе Газа столкнулись с голодом из-за решения Израиля заблокировать поставки гуманитарной помощи на соответствующую территорию. Как рассказал представитель пресс-службы правительства сектора Газа Исмаил Аль-Тавабт, продукты и товары первой необходимости не поступают в палестинский анклав уже около месяца.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против палестинского движения ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее в Израиле заявили о желании жителей Газы эмигрировать.