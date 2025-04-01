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Дело Сергея Удальцова поступило в военный суд

Дело Удальцова об оправдании терроризма поступило в военный суд для рассмотрения
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Уголовное дело координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова было передано во 2-й Западный окружной военный суд для дальнейшего разбирательства. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных структурах.

По словам источника, судебное разбирательство будет проходить в этом суде. 1 апреля суд рассмотрит вопрос о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей.

Удальцову предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (оправдание терроризма с использованием интернета) в связи с публикацией в его Telegram-канале заявления в поддержку участников марксистского кружка из Уфы, обвиняемых в терроризме.

Мера пресечения в виде ареста в отношении Удальцова была продлена Басманным судом Москвы на три месяца 14 февраля и подтверждена Мосгорсудом.

В 2014 году Мосгорсуд приговорил Удальцова к 4,5 годам лишения свободы за организацию массовых беспорядков, приговор был обжалован Удальцовым. Он был освобожден из мест лишения свободы в августе 2017 года.

Ранее адвокат Удальцова рассказал «Газете.Ru» о его содержании в СИЗО.

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