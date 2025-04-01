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Суд подтвердил вину актрисы Трояновой в нарушении закона об иноагентах

Суд оставил в силе штраф актрисе Трояновой за нарушение закона об иноагентах
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Кинокомпания CTB

Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу актрисы Яны Трояновой (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) на штраф в размере 40 тысяч рублей, наложенный за непредставление отчетности о деятельности иностранного агента. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

«Постановление оставлено без изменения, жалоба - без удовлетворения», — отметили в суде.

Информация из картотеки суда указывает на наличие еще одной жалобы Трояновой, связанной с аналогичным нарушением. Рассмотрение этой жалобы назначено на 8 апреля.

В декабре прошлого года Следственный комитет подтвердил, что российскую актрису Яну Троянову заочно арестовали по делу о разжигании ненависти. В отношении Трояновой возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

В июле того же года звезда сериала «Ольга» Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится».

Ранее Кабмин РФ одобрил проект о признании иноагентами содействующих международным организациям.

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