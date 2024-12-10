Следственный комитет рассказал о заочном аресте Яны Трояновой

Следственный комитет подтвердил, что российскую актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) заочно арестовали по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Трояновой возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

«Басманный суд арестовал ее заочно», — рассказал собеседник агентства.

11 июня звезда сериала «Ольга» Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится».

21 июня Telegram-канал Shot сообщил, что прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела по статье 282 УК РФ в отношении этой актрисы.

9 июля Троянову внесли в список террористов и экстремистов.

О возможном заочном аресте Яны Трояновой стало известно 9 декабря.