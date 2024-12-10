Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Следственный комитет рассказал о заочном аресте Яны Трояновой

СК: актрису Яну Троянову заочно арестовали по делу о разжигании ненависти

close
Новая газета Европа (признана нежелательной организацией на территории России)/YouTube

Следственный комитет подтвердил, что российскую актрису Яну Троянову (признана в РФ иностранным агентом, внесена в реестр террористов и экстремистов ) заочно арестовали по делу о разжигании ненависти. Об этом сообщает ТАСС.

В отношении Трояновой возбуждено уголовное дело по статье о возбуждении ненависти и вражды по национальному признаку.

«Басманный суд арестовал ее заочно», — рассказал собеседник агентства.

11 июня звезда сериала «Ольга» Яна Троянова назвала заслуженными призывы уничтожать россиян, в том числе детей. По мнению актрисы, родина предала «ее и меньшинство, которым она так гордится».

21 июня Telegram-канал Shot сообщил, что прокуратура направила в Следственный комитет России материалы для возбуждения уголовного дела по статье 282 УК РФ в отношении этой актрисы.

9 июля Троянову внесли в список террористов и экстремистов.

О возможном заочном аресте Яны Трояновой стало известно 9 декабря.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами