Кабмин РФ одобрил проект о признании иноагентами содействующих международным организациям

Правительство РФ поддержало законопроект о признании иноагентами лиц, содействующих международным организациям, в которых не участвует Россия. Об этом сообщает РИА Новости, в распоряжении которого оказалась копия проекта.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект», — отмечается в документе.

В нормативном акте предлагается признавать иностранными агентами лиц, которые содействуют исполнению решений международных организаций, где не участвует Россия (в том числе Международный уголовный суд) или зарубежных государственных органов, если они направлены против безопасности России.

Также документ предусматривает распространение статуса иноагнета на тех, кто вовлекает россиян в сбор сведений в сфере военно-технической деятельности, которые могут использоваться против РФ.

Кроме того, сегодня комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал парламентариям рассмотреть 2 апреля и принять в первом чтении законопроект о заочных судах при совершении преступления против безопасности РФ из-за рубежа.

25 марта депутаты Госдумы одобрили во втором и третьем чтении запрет на распространение рекламы на информационных ресурсах иностранных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ. Аналогичный запрет уже действует на размещение рекламы на ресурсах иноагентов.

1 марта в России вступил в силу закон, в соответствии с которым иноагенты будут обязаны зачислять на специальный рублевый счет доходы от продажи недвижимости и транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной деятельности. Воспользоваться деньгами можно будет только в случае снятия иноагентского статуса.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести штрафы за рекламу в соцсетях без регистрации в Роскомнадзоре.