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В Канаде восстановили прерванную из-за ледяного дождя подачу электричества в дома

В канадском Онтарио восстановили подачу электричества в 460 тысяч домов
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Shutterstock

В канадской провинции Онтарио почти в полном объеме восстановлена прерванная из-за ледяного шторма подача электричества. Об этом со ссылкой на энергосетевую компанию Hydro One сообщает ТАСС.

В настоящее время свет есть более чем в 460 тысячах домах. Без электричества остаются всего несколько тысяч потребителей. Коммунальные службы планируют в кратчайшие сроки завершить все ремонтные работы на поврежденных сетях.

30 марта сообщалось, что ледяная буря оставила без электричества сотни тысяч домов в Онтарио. Буря привела к падению деревьев и веток на линии электропередачи, что вызвало массовое отключение электричества. Наибольшее число отключений зафиксировано в центральной и восточной частях провинции. В нескольких городах Онтарио было объявлено чрезвычайное положение.

29 марта сообщалось, что десятки многоквартирных домов в городе Владивостоке, расположенном в Приморском крае, остались без света и холодной воды.

Ранее в одном из городов Республики Алтай зафиксировали масштабное отключение электричества, вызванное умышленным поджогом подстанции.

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