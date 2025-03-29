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Во Владивостоке произошло частичное отключение света и холодной воды

Более 70 домов во Владивостоке остались без света из-за аварии на подстанции
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Depositphotos

Десятки многоквартирных домов в городе Владивостоке, расположенном в Приморском крае, остались без света и холодной воды. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram-канале.

В заявлении отмечается, что 29 марта на электрической подстанции «Голубинка» произошла авария. На этом фоне в более 70 жилых домах на улицах Толстого, Некрасова, Грибоедова и Суханова зафиксировали отключение электричества.

«Также прервано холодное водоснабжение более чем в 300 домах», — подчеркивается в публикации.

Из текста следует, что в связи с произошедшим сотрудники прокуратуры Ленинского района Владивостока начали проверку. Кроме того, надзорное ведомство поставило на контроль проведение аварийно-восстановительных работ.

«Прокуратура <...> даст оценку исполнению требований законодательства при содержании и обслуживании электрических сетей, соблюдению нормативного срока устранения аварии, <...> надлежащему расследованию ее причин и условий», — добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что при наличии оснований специалисты должны будут принять необходимые меры прокурорского реагирования.

23 марта в городах Мурино и Бугры в Ленинградской области произошло одновременное отключение воды и света. Причиной послужила авария на электрической подстанции «Ручьи», писал Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ранее в одном из городов Республики Алтай зафиксировали масштабное отключение электричества, вызванное умышленным поджогом подстанции.

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