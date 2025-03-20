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Часть российского города осталась без света из-за поджога подстанции

Турчак: часть Горно-Алтайска осталась без света из-за поджога подстанции
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МЧС России/РИА Новости

В Горно-Алтайске произошло масштабное отключение электроэнергии, вызванное умышленным поджогом подстанции. Как сообщил глава региона Андрей Турчак в своем Telegram-канале, неизвестный злоумышленник слил масло из двух трансформаторов на подстанции 110 кВ ПС «Горно-Алтайская» №19 и поджег оборудование.

Инцидент произошел в 22:52 по местному времени (18:52 мск), оставив без света часть города.

К настоящему моменту электроснабжение в центре Горно-Алтайска восстановлено. Социальные объекты, включая больницы и школы, переведены на резервное питание. Турчак заверил, что аварийные работы будут завершены в течение 4–6 часов, и поблагодарил дежурную смену подстанции за оперативное тушение пожара, что позволило избежать более серьезных последствий.

Правоохранительные органы уже приступили к расследованию. Глава региона подчеркнул, что виновные будут найдены и понесут наказание.

В январе в Ингушетии пожар на подстанции лишил жителей Сунжи электричества.

Ранее в Москве произошел пожар в многоквартирном доме.

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