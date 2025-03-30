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Сотни тысяч домов из-за ледяной бури остались без электричества в Канаде

CBC: 390 тысяч домов в Канаде осталось без света из-за ледяной бури
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Илья Аверьянов/РИА Новости

Ледяная буря оставила без электричества почти 400 тысяч домов в канадской провинции Онтарио. Об этом сообщает телеканал CBC.

Буря привела к падению деревьев и веток на линии электропередач, что вызвало массовое отключение электричества. Наибольшее число отключений зафиксировано в центральной и восточной части провинции. Общее количество пострадавших домохозяйств превысило 390 тысяч.

Коммунальные компании пока затрудняются сказать, когда электроснабжение будет восстановлено. Скорее всего, это произойдет не раньше вторника.

В нескольких городах Онтарио объявлено чрезвычайное положение. Власти призывают жителей избегать ненужных поездок и держаться подальше от упавших деревьев, веток и поврежденных линий электропередач.

29 марта сообщалось, что десятки многоквартирных домов в городе Владивостоке, расположенном в Приморском крае, остались без света и холодной воды.

Ранее в одном из городов Республики Алтай зафиксировали масштабное отключение электричества, вызванное умышленным поджогом подстанции.

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