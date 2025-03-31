Израиль потребовал освободить 11 заложников ради перемирия в Газе

JPost: Израиль требует от ХАМАС освобождения 11 заложников в обмен на перемирие

Израильские власти требуют от палестинского движения ХАМАС освободить 11 заложников, чтобы установить в секторе Газа 40-дневное перемирие. Об этом сообщает газета Jerusalem Post (JPost) со ссылкой на источник в израильских силовых структурах.

По данным журналистов, речь идет о солдате армии Израиля Идане Александере и еще 10 заложниках. Помимо этого, Тель-Авив требует предоставить им подробную информацию о состоянии похищенных граждан.

В настоящее время ХАМАС готов освободить пятерых заложников, с чем израильские власти не согласны.

18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

Ранее сообщалось, что ХАМАС согласился на условия Египта и Катара по прекращению огня в Газе.