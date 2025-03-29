ХАМАС согласился на условия Египта и Катара по прекращению огня в Газе

Высокопоставленный представитель ХАМАС Халиль аль-Хайя заявил, что палестинское движение «позитивно отреагировало» и приняло предложение Египта и Катара прекратить боевые действия в секторе Газа. Об этом сообщает Al Jazeera.

Представитель ХАМАС выразил надежду на то, что Израиль не будет создавать препятствий для этой инициативы.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил военную операцию против ХАМАС и удары по сектору Газа, где с 19 января действовал режим прекращения огня. Его действия стали ответом на отказ движения от американского плана освободить заложников во время перемирия и продлить его. Израиль заранее предупредил США о продолжении боевых действий. ХАМАС же заявил, что именно Израиль отменил соглашение о прекращении огня, подвергнув опасности жизни пленников.

На этой неделе в Дохе делегации Египта и Катара провели несколько встреч с представителями движения. В ходе обсуждений было сформулировано предложение, которое предусматривает освобождение пяти израильских заложников в обмен на ряд палестинских заключенных и прекращение огня на 50 дней.

Ранее Израиль ответил на предложение посредников по Газе своим собственным.