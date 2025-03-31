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В ДНР произошло смертельное ДТП с микроавтобусом

Пушилин: до шести возросло число погибших в ДТП с микроавтобусом на трассе в ДНР
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Алексей Филиппов/РИА Новости

Число погибших в ДТП на трассе Р-280 «Новороссия» в Донецкой народной республике возросло до шести. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

«Водитель микроавтобуса скончался в больнице», — написал он.

Авария произошла в районе населенного пункта Бердянское, микроавтобус выполнял маршрут из Краснодара в Мариуполь.

В Улан-Удэ произошла авария с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего была организована проверка.

24 марта на трассе СимферопольЕвпатория произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек. По данным министерства здравоохранения региона, в том числе пострадали восемь детей.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.

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