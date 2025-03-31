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МЧС усилит группировку в Мьянме, в которой произошло землетрясение

МЧС: еще 95 специалистов прибудут в Мьянму для помощи после землетрясения

В Мьянму прибудут еще 95 специалистов МЧС РФ для ликвидации последствий разрушительного землетрясения. Об этом российское ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

«Двумя самолетами Ил-76 российского чрезвычайного ведомства в Мьянму летят 95 специалистов МЧС России. В их составе кинологические расчеты и медицинские работники», — говорится в сообщении.

Спасатели отправятся в наиболее пострадавшие регионы страны, где уже работают другие специалисты, которые прибыли ранее.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В стране поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

31 марта сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. В МЧС добавили, что женщина находилась под завалами двое суток.

Ранее стало известно, что в Мьянме сохраняется угроза повторного землетрясения.

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