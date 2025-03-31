МЧС: в Мандалае в Мьянме может снова произойти землетрясение

В городе Мандалай в Мьянме сохраняется угроза повторного землетрясения. Об этом ТАСС рассказали в штабе группировки российских спасателей.

Собеседник агентства отметил, что имеются предпосылки повторных подземных толчков. Он подчеркнул, что спасатели готовы к любому развитию событий.

31 марта сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. В МЧС добавили, что женщина находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

В Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай. Власти объявили режим ЧП.

Ранее стало известно количество афтершоков в Таиланде после землетрясения в Мьянме.