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Число погибших в Мьянме превысило 2 тыс.

AFP: число погибших во время землетрясений в Мьянме достигло 2 тысяч
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Reuters

Число погибших во время землетрясений в Мьянме достигло 2 тысяч человек. Об этом сообщает AFP.

Спасатели продолжают извлекать из-под завалов тела погибших.

В результате землетрясений в Мьянме поврежден ряд зданий, госпитализированы множество людей. В результате толчков обрушился мост через реку Иравади, был частично разрушен исторический дворец Мандалай.

31 марта сообщалось, что спасатели МЧС России совместно с китайскими коллегами извлекли из-под завалов в городе Мандалае живую женщину. В МЧС добавили, что женщина находилась под завалами двое суток. Поиски проходили в сложных условиях: большое количество обломков зданий, неустойчивые конструкции и продолжающиеся афтершоки, отметили в ведомстве.

28 марта в Мьянме произошло несколько мощных землетрясений, магнитуда которых достигала 7,7. Афтершоки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме. Местные власти продолжают подсчитывать убытки от произошедшего.

Ранее ВОЗ попросила $8 млн для помощи жителям Мьянмы и Таиланда после землетрясения.

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