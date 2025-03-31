Москвич сделал предложение возлюбленной и получил от нее удар ножом в сердце

Shot: в Москве женщина напала на возлюбленного с ножом после предложения

Жительница Москвы стала фигуранткой дела после того, как возлюбленный сделал ей предложение. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел на Челюскинской улице. По данным Telegram-канала, 49-летний мужчина предложил 48-летней сожительнице выйти за него замуж.

«Позже мужчину нашли на полу в крови все в той же квартире на Челюскинской», – сообщается в публикации.

Приехавшие на место медики госпитализировали пострадавшего, но спасти не смогли.

Сначала женщина якобы рассказала, что отказала возлюбленному, чем якобы «разбила сердце мужчине». Однако следователи полагают, что после предложения женщина ударила возлюбленного ножом в грудь несколько раз.

В отношении женщины возбудили уголовное дело.

До этого в Улан-Удэ под арест отправили подростка, который напал с ножом на несовершеннолетнего юношу. Обвиняемый выпивал вместе с членом семьи, но в подъезде между ними произошел конфликт, во время которого один родственник нанес другому травмы.

Ранее пациент-наркоман порезал соседа в петербургской больнице и попал в реанимацию.