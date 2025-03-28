Пациент-наркоман порезал соседа в петербургской больнице и попал в реанимацию

В Петербурге 28-летний пациент-наркоман напал на соседа с ножом, но поранился сам и попал в реанимацию. Об этом сообщает «Фонтанка».

Предварительно, все случилось в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе. Мужчину доставили туда с подозрением на наркотическое опьянение и приводили в чувство в отделении токсикологии. Когда его начали оформлять на выписку, пациент, получив обратно свой рюкзак, достал из него нож и ударил им в лицо и шею 30-летнего соседа, который попал в медучреждение с аналогичным диагнозом.

В ходе нападения агрессор поранился сам. После того как пациента утихомирили, ему обработали рану в подмышке и поместили в реанимацию в состоянии средней степени тяжести. Мужчина, на которого он напал, остался в палате отделения токсикологии в удовлетворительном состоянии.

В больницу после случившегося прибыла следственно-оперативная группа. Стражи порядка изъяли нож.

Ранее пьяный петербуржец напал с самокатом на бригаду скорой помощи.