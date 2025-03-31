В Улан-Удэ пьяный подросток изрезал юношу-родственника ножом

В Улан-Удэ подростка арестовали за нападение на юношу-родственника с ножом

Жителя Бурятии отправили под стражу за нападение на родственника. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

Инцидент произошел в Улан-Удэ, на проспекте 50 лет Октября. По версии следствия, подросток выпивал вместе с другим своим несовершеннолетним родственником.

В какой-то момент, находясь в подъезде, они поссорились. Молодой человек нанес юноше два удара ножом в грудь, спасти пострадавшего не удалось.

После этого обвиняемый выбросил нож в сугроб. Позже, когда правоохранители заподозрили подростка в произошедшем, он показал им, куда кинул нож.

«В настоящее время в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщается в публикации.

На данный момент сотрудники СК РФ проводят все необходимые мероприятия, чтобы выяснить обстоятельства инцидента.

Известно, что молодой человек приехал в республику из другого региона вместе с семьей. Молодые люди обучались в духовной образовательной организации Улан-Удэ, но обвиняемый перестал учиться и планировал вернуться.

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