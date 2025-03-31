Несколько человек пострадали после столкновения автобуса со столбом в Башкирии

Прокуратура: пять человек пострадали после столкновения автобуса со столбом в Уфе

В результате аварии с автобусом, который наехал на электроопору в Уфе, пострадали пять человек. Об этом сообщила прокуратура Башкирии.

«Возле остановки общественного транспорта «Бульвар Славы» пассажирский автобус марки «Нефаз», двигавшийся по маршруту № 74, совершил наезд на электроопору. В салоне находилось около 20 пассажиров, 5 из которых с различными травмами доставлены в медучреждение», — говорится в публикации.

Сотрудники ГИБДД, прокуратуры и следственных органов проводят проверку.

31 марта в Улан-Удэ произошла авария с участием двух рейсовых автобусов и легкового автомобиля, в результате которой пострадали шесть человек, в том числе двое детей. Пострадавших госпитализировали. По факту произошедшего была организована проверка.

24 марта на трассе Симферополь — Евпатория произошла авария с участием рейсового автобуса и грузовой машины. Водитель первого транспортного средства допустил столкновение со стоявшей на обочине фурой, в результате чего травмы различной степени тяжести получили 36 человек. По данным министерства здравоохранения региона, в том числе пострадали восемь детей.

Ранее в Санкт-Петербурге водитель автобуса уснул за рулем и устроил массовую аварию.