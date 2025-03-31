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В Совфеде назвали сатанизмом осквернение могилы корреспондента «Известий»

Сенатор Климов осудил осквернение могилы военкора Федорчака
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Telegram-канал «РЕН ТВ|Новости»

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов высказался по поводу осквернения могилы военного корреспондента «Известий» Александра Федорчака.

«Это доказательство того, что наши противники, которые убивают наших журналистов, гражданских, являются сатанистами. Чем еще можно объяснить надругательство над могилами? Это чистой воды сатанизм», — подчеркнул сенатор в беседе с изданием.

Он выразил уверенность, что виновных найдут и они понесут юридическую ответственность.

31 марта стало известно об осквернении могилы Федорчака, которая находится в Республике Крым. Неделю назад мужчина получил ранение в зоне боевых действий, его спасти не удалось.

На фоне произошедшего правоохранители возбудили два уголовных дела. Генеральный директор МИЦ «Известия» Владимир Тюлин, в свою очередь, назвал «скотами» разгромивших могилу вандалов. По его мнению, эту «акцию» организовала украинская сторона.

Ранее в Москве простились с погибшей журналисткой Первого канала.

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