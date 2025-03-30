В Москве простились с погибшей журналисткой Первого канала

Церемония прощания с погибшим военным корреспондентом Первого канала Анной Прокофьевой завершилась на Троекуровском кладбище в Москве. Об этом сообщает РИА Новости.

В публикации отмечается, что церемония началась в 13:30 мск в траурном зале Троекуровского кладбища.

С Прокофьевой пришли проститься сотрудники московских и федеральных СМИ, а также военные.

Церемонию посетил первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов, который заявил, что военкора предложили наградить орденом Мужества.

Анна Прокофьева погибла при выполнении профессионального долга. Съемочная группа подорвалась на вражеской мине в Белгородской области. Журналистке было 35 лет, она погибла незадолго до своего 36-летия. На Первом канале она работала с 2023 года и вела репортажи из зоны СВО. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту гибели военкора.

Также в ходе этой атаки ВСУ пострадал оператор Первого канала Дмитрий Волков, который работал с Прокофьевой. Он получил минно-взрывную травму, ожоги лица, предплечья, левой руки, ног и верхних дыхательных путей. Его состояние оценивается как тяжелое.

Ранее в Минцифры отреагировали на гибель военкора Первого канала.