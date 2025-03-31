Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Хакеры украли секретные оборонные документы Индии

Хакеры украли и распространили в даркнет секретные документы Минобороны Индии
close
Shutterstock AI/FOTODOM

Хакеры украли секретные документы министерства обороны Индии. Об этом сообщило издание The Print.

По ее данным газеты, хакеры выставили на продажу в даркнете планы модернизации танков Т-90, проекты индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), а также большое количество документов Минобороны Индии.

Источники в министерстве сообщили изданию, что украденным документам «не менее четырех лет и больше». Источник предположил, что файлы были выкачены через интернет с компьютера, который принадлежал одному из офицеров департамента оборонного производства. Представитель Минобороны подтвердил взлом, но отметил, что он произошел «на индивидуальном уровне».

Отмечается, что большинство украденных документов — это отчеты о закупках, технические презентации, тендерная документация и записи о персональных данных.

17 марта неизвестные взломали аккаунт президента Ганы Джона Махамы в социальной сети Х и начали использовать его для рекламы криптовалюты.

4 марта стало известно, что неизвестные хакеры получили доступ к сайту посольства Казахстана в России. В итоге в общем доступе оказались ФИО, даты рождения и адреса граждан, около 24,5 тыс. телефонных номеров, 32,5 тыс. адресов электронной почты и прочее.

Ранее американский боец UFC рассказал о русском хакере, который взломал его аккаунт.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами