Хакеры украли секретные оборонные документы Индии

Хакеры украли секретные документы министерства обороны Индии. Об этом сообщило издание The Print.

По ее данным газеты, хакеры выставили на продажу в даркнете планы модернизации танков Т-90, проекты индийской Организации оборонных исследований и разработок (DRDO), а также большое количество документов Минобороны Индии.

Источники в министерстве сообщили изданию, что украденным документам «не менее четырех лет и больше». Источник предположил, что файлы были выкачены через интернет с компьютера, который принадлежал одному из офицеров департамента оборонного производства. Представитель Минобороны подтвердил взлом, но отметил, что он произошел «на индивидуальном уровне».

Отмечается, что большинство украденных документов — это отчеты о закупках, технические презентации, тендерная документация и записи о персональных данных.

17 марта неизвестные взломали аккаунт президента Ганы Джона Махамы в социальной сети Х и начали использовать его для рекламы криптовалюты.

4 марта стало известно, что неизвестные хакеры получили доступ к сайту посольства Казахстана в России. В итоге в общем доступе оказались ФИО, даты рождения и адреса граждан, около 24,5 тыс. телефонных номеров, 32,5 тыс. адресов электронной почты и прочее.

Ранее американский боец UFC рассказал о русском хакере, который взломал его аккаунт.