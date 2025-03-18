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Хакеры взломали аккаунт президента африканской страны для рекламы криптовалюты

Хакеры украли аккаунт президента Ганы в соцсети Х для рекламы криптовалюты
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Annette Riedl/dpa/Global Look Press

Неизвестные взломали аккаунт президента Ганы Джона Махамы в социальной сети Х и начали использовать его для рекламы криптовалюты. Об этом сообщает портал GhanaWeb со ссылкой на национальное управление кибербезопасности страны.

Утром 17 марта сотрудники ведомства узнали, что президентский аккаунт взломан. Сейчас они сотрудничают со специалистами из соцсети Х, чтобы урегулировать инцидент и предотвратить подобные хакерские атаки в будущем.

По словам президента Ганы, доступ к его аккаунту восстановлен.

4 марта стало известно, что неизвестные хакеры получили доступ к сайту посольства Казахстана в России. В итоге в общем доступе оказались ФИО, даты рождения и адреса граждан, около 24,5 тыс. телефонных номеров, 32,5 тыс. адресов электронной почты и прочее.

До этого хакеры, действующие под ником Adrastea, взломали базу данных компании MBDA — ведущего европейского разработчика и производителя самолетных и корабельных ракет. Злоумышленники сами написали об этом на одном из форумов, прикрепив ссылку на архив с демофайлами. Общий объем похищенных данных составил 60 Гб. В них содержится информация о сотрудниках компании, занимающихся военными проектами и коммерческой деятельностью, контрактные соглашения и переписка с другими организациями.

Ранее американский боец UFC рассказал о русском хакере, который взломал его аккаунт.

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